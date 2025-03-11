Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmza

Trabzonspor, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Tekke, "Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası” dedi.

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Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmza

Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine eski teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte katılan Tekke, "Yuvamıza geldik çok şükür. Bugün hep beraber buradayız. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası” açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş ve yönetime teşekkürlerini ileten Tekke, “Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun” dedi.

Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmza - Resim : 1

'İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ'

Şenol Güneş ise Trabzon’da yeni bir dönem başladığını belirtirken, “Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. “Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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