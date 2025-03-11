Zonguldak'ta Bir Evde Yangın: Futbol Antrenörü Hayatını Kaybetti

Zonguldak Devrek'te bir evde çıkan yangında amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan dumandan etkilendi. 48 yaşındaki Tavşan hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Bir Evde Yangın: Futbol Antrenörü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Talip Tavşan'ın evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Duman tüm evi sararken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavşan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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