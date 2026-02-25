Finans Evlerinde Dev Operasyon: 2 Milyarlık Bahis Ağı Çökertildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Menemen’de, yasa dışı bahis faaliyetlerini yöneten suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından örgütün üç ayrı ‘finans evi’ tespit edildi.

2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Soruşturmada, şüphelilerin hiyerarşik bir yapı içinde hareket ettiği, üçüncü şahıs adına açılmış banka ve kripto hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri ve bu paraları kripto varlıklara dönüştürdükleri ortaya konuldu. Yapılan incelemeler, söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL’lik işlem hacminin bulunduğunu gösterdi.

49'U TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ev hapsi aldı. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçler ise devam ediyor. Yetkililer, örgütün finansal ve teknolojik altyapısının detaylı bir şekilde incelendiğini ve benzer yapıların takibinin süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA