Kahraman Pilotumuza Son Veda... Türkiye, Şehidini Uğurladı

Balıkesir’deki 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Balıkesir’de düzenlenen askeri törenin ardından İzmir’in Çiğli ilçesine getirildi. Evka-2 Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende, annesi Şehribani Bolat ve rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede bulunan babası Yusuf Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat gözyaşlarını tutamadı. Aileye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri destek verdi.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, törende yaptığı konuşmada, “Bir vatan evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, şehitlik mertebesine ulaşması sebebiyle ailenin duygularını paylaşıyoruz. Vatan uğrunda can verilmesi, medeniyetin temelidir” dedi.

TÖRENDE ÇOK SAYIDA KİŞİ YER ALDI

Cenaze namazının ardından şehit Bolat’ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına taşındı. Baba Yusuf Bolat’ın tekerlekli sandalyesini Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu sürdü. Bolat, Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, askeri yetkililer, siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİMİZİN ÖZGEÇMİŞİ

10 Kasım 1985’te İzmir’de doğan Bolat, 1999’da Maltepe Askeri Lisesi’ne girdi ve 2003’te mezun oldu. Hava Harp Okulu’nu 2007’de teğmen rütbesiyle tamamladı. 2010’da üsteğmen, 2016’da yüzbaşı ve 2021’de binbaşı oldu. Görev yaptığı üsler arasında İzmir, Merzifon, Akhisar, Konya ve Diyarbakır yer alıyor. 2025’ten itibaren Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapan Bolat, 25 Şubat 2026’da scramble görevi sırasında F-16 uçağıyla kaza yaparak şehit oldu.

Kaynak: AA