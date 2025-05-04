Filmleri Gibi Olay! Dev Vurgunu Eski Sevgili İfşa Etti: Aşk Bitti Çete Çöktü

Sabah’tan Ceyhan Toprak’ın haberine göre, Aydın'ın Didim İlçesi'nde ‘emlak çetesi’ olarak adlandırılan bir grup, İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık vurgun yaptı.

ESKİ SEVGİLİ ŞİKAYET ETTİ

Çeteyi ele verenin ise emlakçı Ekrem Batur'un eski sevgilisi olduğu öğrenildi. Didim'de müteahhitlik yapan Ebru Zahide T.'ın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski sevgilisi Ekrem Batur'u şikayet etmesiyle çetenin çökertildiği ortaya çıkarken, detayları ise şoke etti. Genç kadın ifadesinde sevgilisi ve çetenin kilit ismi olan emlakçı Ekrem Batur’un gayrimenkul ve arsa satma vaadiyle farklı miktarlardaki paraları, başka bankalara ait hesaplara transfer yaptığını itiraf etti

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Kendisinin ‘Abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar’ diyerek tehditler aldığını belirten genç kadın, şikayetçi oldu.

Kadının ifadesi sonrasında çete üyelerine düzenlene operasyonda emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklandı.

Sahte vekalet yöntemiyle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sattığı tespit edilen şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu. Çete üyelerinin geride iz bırakmamak için patates hatlar üzerinden aradıkları belirlendi.

Kaynak: Sabah