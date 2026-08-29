Fethiye'deki Yangının Korkunç Boyutu Havadan Ortaya Çıktı: Yeşil Cennet Kömüre Döndü!

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Fethiye ilçesinde dün çıkan ve yoğun müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangınının ardından acı bilanço havadan görüntülendi. Karagedik Mahallesi'ndeki yeşil örtünün tamamen siyaha büründüğü anlar dron kameralarına yansırken, ekiplerin bölgedeki soğutma mesaisi devam ediyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün başlayan ve yürekleri ağza getiren orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından, alevlerin geride bıraktığı tahribatın boyutu gün yüzüne çıktı. Karagedik Mahallesi mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan yapılan erken müdahale facianın daha da büyümesini engellemişti.

Fethiye'deki Yangının Korkunç Boyutu Havadan Ortaya Çıktı: Yeşil Cennet Kömüre Döndü! - Resim : 1

YEŞİL CENNET SİYAHA BÜRÜNDÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen alanda, yangının yarattığı hasar dron ile havadan görüntülendi.

Fethiye'deki Yangının Korkunç Boyutu Havadan Ortaya Çıktı: Yeşil Cennet Kömüre Döndü! - Resim : 2

Kuş bakışı kaydedilen görüntülerde, dün alevlerin teslim aldığı yüzlerce ağacın ve bitki örtüsünün tamamen küle dönüştüğü ve bölgenin kapkara bir görünüme büründüğü görüldü.

Fethiye'deki Yangının Korkunç Boyutu Havadan Ortaya Çıktı: Yeşil Cennet Kömüre Döndü! - Resim : 3

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı komandolar ve itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yer altından yeniden bir parlama yaşanmaması adına bölgede titiz bir soğutma çalışması yürütüyor.

Fethiye'deki Yangının Korkunç Boyutu Havadan Ortaya Çıktı: Yeşil Cennet Kömüre Döndü! - Resim : 4

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

Fethiye'den Sevindiren Haber: Evlere Dayanan Orman Yangını Kontrole AlındıFethiye'den Sevindiren Haber: Evlere Dayanan Orman Yangını Kontrole AlındıGüncel

Kaynak: AA

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Fethiye Orman yangınları
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