Fethiye'deki Yangının Korkunç Boyutu Havadan Ortaya Çıktı: Yeşil Cennet Kömüre Döndü!

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün başlayan ve yürekleri ağza getiren orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından, alevlerin geride bıraktığı tahribatın boyutu gün yüzüne çıktı. Karagedik Mahallesi mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan yapılan erken müdahale facianın daha da büyümesini engellemişti.

YEŞİL CENNET SİYAHA BÜRÜNDÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen alanda, yangının yarattığı hasar dron ile havadan görüntülendi.

Kuş bakışı kaydedilen görüntülerde, dün alevlerin teslim aldığı yüzlerce ağacın ve bitki örtüsünün tamamen küle dönüştüğü ve bölgenin kapkara bir görünüme büründüğü görüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı komandolar ve itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yer altından yeniden bir parlama yaşanmaması adına bölgede titiz bir soğutma çalışması yürütüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: AA