Akdeniz Geçidi Kilitlendi: Heyelan Sonrası Anamur-Gazipaşa Yolu Tamamen Kapandı

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Akdeniz bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli sağanak yağış, şehirlerarası ulaşımda aksamalara yol açtı. Mersin'de Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi D-400 kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.

KAYA VE ÇAMUR YIĞINLARI YOLU KAPATTI

Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA