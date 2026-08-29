Akdeniz Geçidi Kilitlendi: Heyelan Sonrası Anamur-Gazipaşa Yolu Tamamen Kapandı
Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası D-400 kara yolunda heyelan meydana geldi. Tepelik alandan akan dev taş ve çamur kütleleri nedeniyle Anamur-Gazipaşa kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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Akdeniz bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli sağanak yağış, şehirlerarası ulaşımda aksamalara yol açtı. Mersin'de Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi D-400 kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.
KAYA VE ÇAMUR YIĞINLARI YOLU KAPATTI
Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolda temizlik çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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