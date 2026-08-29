Kuriş Çetesine Karşı Nefes Kesen Bilanço! 81 Tutuklama, 50 Şirkete Birden Kayyım Atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında bilanço netleşti. Son operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanırken, 50 şirkete kayyım atandı ve 4 derneğe el konuldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 81'e yükseldi.

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Kuriş Çetesine Karşı Nefes Kesen Bilanço! 81 Tutuklama, 50 Şirkete Birden Kayyım Atandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik yürütülen en büyük operasyonlardan biri olan "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında adli süreç tüm hızıyla derinleşiyor. Güvenlik güçlerinin 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında kritik kararlar çıktı.

SON OPERASYONDA 35 KİŞİ DAHA

Gözaltı süreleri dolan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen zanlılardan 35’i hakkındaki suçlamaların kuvveti nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVASA SUÇ AĞININ BİLANÇOSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturmanın başından bu yana ulaşılan rakamlar örgütün faaliyet ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi:

  • Toplam 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
  • Hücre yapılanmasında yer alan 81 şüpheli tutuklandı.
  • 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • Gözaltındaki 2 şüphelinin kolluk işlemleri devam ediyor.
  • Adreslerinde bulunamayan 27 firari ismin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

FİNANS DAMARLARI KESİLDİ

Operasyonun en dikkat çeken ayağı ise örgütün mali yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen ekonomik darbe oldu. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve örgüte finansman sağlanmasında rol oynadığı değerlendirilen 50 şirkete ve 4 derneğe resmen el konuldu. Söz konusu 50 şirketin yönetimine kayyım ataması gerçekleştirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Alihan Kuriş Kayyım Gözaltı
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