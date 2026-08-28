Fethiye'den Sevindiren Haber: Evlere Dayanan Orman Yangını Kontrole Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını yerleşim yerlerine dayanınca huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Fethiye'den Sevindiren Haber: Evlere Dayanan Orman Yangını Kontrole Alındı
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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok ev tahliye edildi.

Fethiye'den Sevindiren Haber: Evlere Dayanan Orman Yangını Kontrole Alındı - Resim : 1

Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi. Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Fethiye'den Sevindiren Haber: Evlere Dayanan Orman Yangını Kontrole Alındı - Resim : 2

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, Fethiye ve Köyceğiz’de meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlarla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli olan bu dönemde; açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım."

Kaynak: AA-DHA

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