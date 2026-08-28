Kahramanmaraş'ta 8 Farklı Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınları söndürüldü.

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Kahramanmaraş'ta 8 Farklı Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
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Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki ormanlık alanlarda, kentte etkili olan kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi ve KASKİ ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 8 Farklı Çıkan Orman Yangını Söndürüldü - Resim : 1

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

8 farklı alanda çıkan yangınlara, 4 helikopter, 22 arazöz, 12 su ikmal, 10 ilk müdahale ve 20 hizmet aracıyla müdahale edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA

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