Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Flaş Karar

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Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye kararı verildi. Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre Göktaş, cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı.

Tahliye işlemleri tamamlanmadan Göktaş, SEGBİS aracılığıyla 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisinde suç örgütü Daltonlar'a ilişkin kullandığı ifadelerin 'suç içerikli eylemleri öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran' nitelikte olduğuna hükmetti. Göktaş ifadesinde sözlerinin tamamen mizahi amaç taşıdığını belirterek herhangi bir suçu veya suçluyu övme kastının bulunmadığını söyledi.

HANGİ SÖZLERİ GEREKÇE YAPILDI?

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş’ın gösterisindeki şu sözleri tutuklama gerekçesi olarak gösterdi: "Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…"

NE OLMUŞTU?

Daha önce Cumhurbaşkanına hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisinin yer aldığı YouTube videosuna da erişim engeli getirilmişti.