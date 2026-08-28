Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'Tahliye' Tuzağı: Biri Avukat 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadinde bulunarak yüksek miktarda para talep ettikleri öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?

Yürütülen takip sonucunda şüphelilerin suçüstü yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında avukat Erel Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok bulunuyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen bir soruşturma kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan bir sanığa, tahliye ve beraat yönünde karar aldırılacağı söylemi/vaadiyle, yüklü miktarda para talebinde bulunduğu anlaşılan biri avukat dört şüpheli emniyet güçlerimiz marifetiyle suç üstü yakalanarak, gözaltına alınmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi