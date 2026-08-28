Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı İsrail Mesajı: 'İstikrarsızlık İçin Her Türlü Tahriki Deniyor'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz.

* Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji, sadece komşularının huzuruna kastetmiyor, insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.

* Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı.

* Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.

* Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş Ümmet-i Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz.

* Müslümanlar olarak birbirimize inanarak omuz omuza, yürek yüreğe istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir.

* İttifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.

* İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.

Kaynak: AA