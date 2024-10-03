Fernas İşçileri AKP'li Vekillerle Görüştü, Ankara'yı Terk Etmeyecekler

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler, 25 Eylül'de Soma’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüşlerini dün tamamladı.

Meclis'te dün CHP ve DEM Parti gruplarıyla görüşen işçiler bugün de AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede milletvekilleri, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Görüşmenin olumlu şekilde geçtiğini belirten işçiler, milletvekillerini bilgilendirdikten sonra, üç temel taleplerini ilettiler.

İşçilerin direnişlerinin başından bu yana talep ettikleri üç maddeyi bir kez de vekillere iletti.

İşçilerin bu talepleri; Koç Holding ile Fernas madencilik ortaklığındaki firmalar arasındaki işçi farklarının kapatılması;

İşçi sağlığı güvenliğinin sağlanması ve banka promosyonlarının verilmesi;

Bağımsız Maden İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin geri alınması.

VEKİLLERDEN ‘İLETİŞİM SORUNU’ İDDİASI

Alınan bilgiye göre, AKP'li milletvekilleri, madencilerin taleplerini AKP grubuna aktaracaklarını belirtirken, Fernas madencilik şirketinin patronu ile şirket müdürünün arasındaki 'iletişim sorunu' nedeniyle olayın bu boyuta geldiğini iddia etti.

AKP'liler, "işçilere gün içerisinde dönüş sağlayacaklarını" bildirdi.

Bunun üzerine işçiler de görüşme talebiyle Ferhat Nasıroğlu'nu aradıklarını kendisine 40 gündür ulaşamadıklarını hatırlattı.

TALEPLER KARŞILANANA KADAR TERK ETMEYECEKLER

Fernas işçileri, AKP'lilere talepleri karşılanıncaya kadar Ankara'dan gitmeyeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA