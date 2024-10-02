Fernas İşçilerine Ankara Girişinde Polis Bariyeri

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Fernas Madencilik çalışanı maden işçilerinin mücadelesi devam ediyor. Ankara yürüyen işçilerin kente girişi polis tarafından engellenirken işçilerin bekleyişi devam ediyor.

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Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin işe dönüş mücadelesi sürüyor.

Talepleri karşılanmayan işçiler, 25 Eylül'de ise Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş boyunca, Manisa'nın Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçeleri ile Uşak, Afyon, Eskişehir ve son olarak dün akşam Ankara Polatlı ilçesinde konaklayan işçiler Ankara girişinde engellendi.

"MUHAKKAK BURADAN GEÇECEĞİZ"

Kente girişleri engellenen Fernas işçisi Eyip Can “Bizi Ankara girişinde polis kontrol merkezinde durdurdular. Geçmemize asla müsaade etmeyeceklerini söylediler. Biz kararlıyız, sonuna kadar direneceğiz ve muhakkak buradan geçeceğiz. Sonu ölüm olsa dahi!” şeklinde konuştu.

Emniyet güçlerince Ankara'ya girişleri engellenen işçilerin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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