Fernas İşçilerine Ankara Girişinde Polis Bariyeri

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin işe dönüş mücadelesi sürüyor.

Talepleri karşılanmayan işçiler, 25 Eylül'de ise Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş boyunca, Manisa'nın Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçeleri ile Uşak, Afyon, Eskişehir ve son olarak dün akşam Ankara Polatlı ilçesinde konaklayan işçiler Ankara girişinde engellendi.

"MUHAKKAK BURADAN GEÇECEĞİZ"

Kente girişleri engellenen Fernas işçisi Eyip Can “Bizi Ankara girişinde polis kontrol merkezinde durdurdular. Geçmemize asla müsaade etmeyeceklerini söylediler. Biz kararlıyız, sonuna kadar direneceğiz ve muhakkak buradan geçeceğiz. Sonu ölüm olsa dahi!” şeklinde konuştu.

Fernas işçisi Eyip Can: “Bizi Ankara girişinde polis kontrol merkezinde durdurdular. Geçmemize asla müsaade etmeyeceklerini söylediler. Biz kararlıyız, sonuna kadar direneceğiz ve muhakkak burdan geçeceğiz. Sonu ölüm olsa dahi!”#Madencilerleyim pic.twitter.com/gU0qstWVpb — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 2, 2024

Emniyet güçlerince Ankara'ya girişleri engellenen işçilerin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem