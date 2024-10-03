Fernas İşçileri Eylemde! 'Vur Vur İnlesin Ankara Dinlesin'

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik adlı şirkette çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin direnişi devam ediyor.

İŞÇİLER ANKARA’DA

Bir ay süreyle Soma’da direnişlerini sürdüren işçiler son olarak Ankara’ya yürüme kararı alarak harekete geçmişti. Dün yürüyüşlerini tamamlayarak Ankara’ya ulaşan işçiler kent girişinde durdurulmuş; muhalefet vekillerinin bölgeye gelmesiyle birlikte işçilere kurulan polis barikatı kaldırılarak Ankara’ya girişlerine izin verilmişti.

Ankara’ya otobüsle geçen işçiler burada çıplak ayaklarıyla TBMM’ye girmiş ve taleplerini burada dile getirmişti.

EYLEMLERİNİ KURTULUŞ PARKI’NA TAŞIDILAR

Maden işçilerinin direnişi bugün de sürüyor. Çankaya ilçesinde yer alan Kurtuluş Parkı’na geçen işçiler burada oturma eylemi yaptı.

Maden işçileri Kurtuluş Parkı’ndan yetkililere seslendikleri video, üye oldukları sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Oturma eylem yapan işçiler baretlerini yere vurup slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

İşçiler “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin” sözleriyle taleplerinin çözümü için yetkilileri işaret etti.

Öte yandan bugün işçileri temsilen bir grubun TBMM'de görüşmeler yapması bekleniyor.



İşçilerin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem