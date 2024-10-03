Uyuşturucu İmalathanesine Basın Yapıldı 5 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından uyuşturucu imalathanesine yapılan baskında gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada iki farklı adrese baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 19 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 174 gram uyuşturucu madde, 247 adet uyuşturucu hap, 1 litre sıvılaştırılmış uyuşturucu madde, 26 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde, 2 adet emdirilmeye hazır peçete rulosu, imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet makas, tepsi, çok sayıda eldiven ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ş.K. ve M.K. isimli şahıslar hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, A.Y., E.Y. ve H.Ş. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA