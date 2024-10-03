Dolandırıcılık Davasının Tarafıydı! Denizbank'tan Müşterilerine Dikkat Çeken Mesaj

GERÇEK GÜNDEM

Denizbank'ın Florya ve Büyükdere şubelerinde geçmişte müdürlük yapan Seçil Erzan'ın başını çektiği ve aralarında Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların yer aldığı dolandırıcılık davası devam ederken Denizbank cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Dolandırıcılık davasının ana unsuru haline gelen Denizbank, müşterilerine "Bu kadarı da olmaz" dedirtecek bir mesaj attı. Mesajda banka, müşterilerini yüksek kazanç vaadiyle yapılan yatırım dolandırıcılığına karşı uyardı. Bununla da yetinmeyip sanki Seçil Erzan davasından bahsedermiş gibi "Ünlülerin ve büyük firmaların isimleri kullanılarak yapılan tekliflere itibar etmeyin" mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterimiz, yüksek kazanç vaadiyle yapılan yatırım dolandırıcılığına karşı dikkatli olunuz. Sosyal medya üzerinden ünlülerin veya büyük firmaların isimleri kullanılarak yapılan tekliflere itibar etmeyiniz. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayıp, para göndermeyiniz. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda bize ulaşabilirsiniz."

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, bu davayı ana dava dosyasıyla birleştirmedi.

Seçil Erzan'ın yeni açılan davada yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak. Aynı gün Erzan hakkında daha önce açılmış 3 ayrı davanın duruşması da yapılacak. Erzan'ın ayrı ayrı yargılandığı davaların birinde Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı "müşteki", Nur Erkasap "müşteki-sanık" olarak yer alıyor.

Bir diğer davada Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani "müşteki-sanık", bir başka davada ise Merve Yılmaz ve Tanın Yılmaz "müşteki" olarak gösteriliyor. Bu davalar dışında Seçil Erzan'ın 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 1'i tutuklu 8 sanıklı ana dava da aynı mahkemede görülüyor. Ana davada ise Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 26 müşteki bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem