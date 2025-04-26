Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp Arasında Tansiyon Yükseldi

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

Hakan Bilal Kutlualp'in konuşmasını yapmasının ardından salonun dışına çıktığı anlarda tansiyon yükseldi.

'SENİN YÜZÜNDEN Mİ OLUYOR?'

Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp yan yana gelen Ümit Özat ‘Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe’ dedi.

'PARANI ALDIN'

Kutlualp’in ‘Sen de oynadıysan paranı aldın’ demesinin ardından gerilim arttı. Ümit Özat ‘Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını’ diyerek tepki verdi. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı.

Kaynak: DHA