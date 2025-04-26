Alev Alan Motosiklet Hurdaya Döndü

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Karadeniz yönetimindeki 34 ENM 763 plakalı kiralık motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Dumanları fark eden Karadeniz, motosikletini yol kenarına çekerek araçtan indi.

Kısa sürede büyüyen alevlere, Karadeniz çevredeki bir iş yerinden aldığı yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından motosiklet hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA