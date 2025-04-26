Gölbaşı Belediyesi Mali Tablosunu Binasına Astı

Türkiye'de son yerel seçimlerde birçok belediyenin yönetiminin el değiştirmesiyle, iktidardan muhalif parti yönetimindeki belediyelere "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarınızı ödeyin" çağrısı yükselmeye başladı. CHP'li belediyeler, borçlarının çoğunun önceki AKP dönemlerinden olduğu belirtirken, belediyelerin borçları ve mali durumları bir anda ülke gündemine yerleşti. Son olarak Ankara'daki Gölbaşı Belediyesi'nin son bir yılının mali özetini kapsayan liste, belediye binasına afiş şeklinde asılıp kent sakinlerinin bilgisine sunuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yaptığı açıklamada, 2024 yılında göreve başladığında, belediyenin toplam borcunun 1 milyar 60 milyon 485 bin 153,66 TL olduğunu belirtti. Personel ücretlerinin kredi çekmeden ödenemediğini vurgulayan Odabaşı, sadece 2025'in ilk üç ayında 137 milyon lira bütçe açığı verildiğini bildirdi.

ÖDEME DETAYLARI

Bir senede toplam 758 milyon 245 bin 360 TL ödeme yapıldığı anlatılan listede, ödemelere ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

- 2025 yılının ilk 3 ayında 137 milyon TL bütçe fazlası verdik.

- Vergi dairesi, SGK ve Emekli Sandığı’na 154 milyon 316 bin 521 TL ödedik.

- Bankalara, faiziyle birlikte 193 milyon 754 bin 224 TL kredi borcu ödedik.

- Emekli olan ve iş akdi sona eren personele 67 milyon 617 bin 845 TL tazminat ödemesi yaptık.

- Kamulaştırmasız el atmadan dolayı toplam 57 milyon 556 bin 770 TL ödedik.

- Esnaf ve alacaklılara toplamda 285 milyon TL borç ödedik.

'ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ'

Geçen yılki fahiş borçları yalnızca bir yılda ciddi bir şekilde kapattıklarının altını çizen Başkan Odabaşı, liste yayımlama uygulamalarını da "Gölbaşı Belediyesi olarak şeffaf belediyecilik anlayışımız çerçevesinde geçen yıl devraldığımız belediyemizin mali durumunu binamıza asarak sizlere duyurmuştuk. Bugün de birlikte geçirdiğimiz yılın mali özetini binamıza asarak belediyemizin mali durumunu değerli vatandaşlarımız açıklıyoruz. Takdir kıymetli Gölbaşı halkımızındır" sözleriyle açıkladı.