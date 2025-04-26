Ali Osman Boyner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boyner Holding ve TÜSİAD’ın kurucularından, Boyner Grubu Onursal Başkanı Ali Osman Boyner, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

99 yaşında hayatını kaybeden Boyner’in cenazesi, Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Öğle namazını takiben düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Boyner’in ailesi, yakınları, iş dünyasından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Ali Osman Boyner’in naaşı cenaze aracına konularak Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Boyner'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Sevenleri ve yakınları, törende büyük bir üzüntü yaşadı.

OSMAN BOYNER KİMDİR?

Babası da kendisi gibi iş insanı olan Ali Osman Boyner, 1926'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu.

Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile 1952'de 1,5 milyon lira sermayeyle Altınyıldız markasını kuran Osman Boyner, ilk ihracatını 1956'da gerçekleştirdi ve Türk kumaşının dünyaya tanıtılmasında etkin rol oynadı.

Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı.

Başlangıçta erkek koleksiyonlarıyla öne çıkan Beymen, ilerleyen yıllarda kadın koleksiyonunu da portföyüne kattı ve 1985'te spor giyime odaklanan Beymen Club koleksiyonunu geliştirdi.

Moda ve sanayi alanlarında uzun yıllar çalışmalarını sürdüren Boyner, aynı zamanda TÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010'da Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner'e devreden Osman Boyner, Onursal Başkanlık görevini hayatının sonuna kadar sürdürdü.

Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları ve renkli kişiliğiyle tanınan Osman Boyner, 99 yıllık yaşantısına iş dünyasında büyük başarılar sığdırarak 25 Nisan 2025'te hayata veda etti.

Kaynak: AA