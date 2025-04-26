Otomobiller Çarpıştı, 1 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Çevre Yolu üzerindeki otogar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.S. yönetimindeki 55 GN 793 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan H.K.'nın kullandığı 55 AKR 967 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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