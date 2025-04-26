Hakan Bilal Kutlualp Yönetime Kongre Çağrısı Yaptı, Başkanlığa Adaylığını Açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp, kulüp yönetimine olağanüstü genel kurulu çağrısı yaparak, aday olacağını açıkladı.

'KONGRE KARARI ALIN, BEN ADAYIM'

Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Kutlualp, aday çıkmadığı için mevcut başkan Ali Koç'un hoşnutsuz olduğunu yaptığı açıklamalardan bildiğini belirterek "Sistem tıkandığı zaman ne yaparsınız güven oyuna gidersiniz. Eğer başkan ve yönetim aynı düşünüyorsa. Siz bir güven oyuna gidin. Kongre kararı alın ben adayım" ifadelerini kullandı.

'BU TRAVMAYI FENERBAHÇE CAMİASI KOLAY KOLAY KALDIRAMAZ'

Hakan Bilal Kutlualp'in toplantıda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil, büyük bir tutku. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben aslında gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Aslında çok kritik bir noktadayız. Yapılan haksızlıkları bütün camiamız biliyor. Şimdi bizim rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesine koşuyor. 5. yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu travmayı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı? Hayır!"

'PAYLAŞACAĞIMIZ ÇOK ŞAMPİYONLUKLARIMIZ VAR'

"Muhalefet, muhalif, insanların kulağına güzel gelen bir laf değil. Hava bozuk olur, kar yağar, hava muhalefeti denir. Bu Arapça'dan geçmiş bize, zıt demek, karşıt demek. Yönetimin iktidar olduğu, muhalefetin kontrol olduğu bir şey; muhalefet, demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. Fenerbahçe'nin asaletine uygun şekilde devam ediyoruz. Eleştirenleri saygıyla dinleyeceğimize inanıyorum. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız şey yok, paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var."

Kaynak: Haber Merkezi