Fenerbahçe'nin Borcu Belli Oldu

Fenerbahçe Kulübü, futbol şubesinde bir kez daha hayal kırıklığı yaşarken, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının ise 815 milyon TL olduğu belirtildi.