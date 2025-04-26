Fenerbahçe’de İstifa Sesleri, 'Seri Şekilde Gidiniz'

Fenerbahçeli bir grup taraftar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nın gerçekleştiği Faruk Ilgaz Tesisleri yakınlarında toplanarak Ali Koç’u ve yönetimi istifaya çağırdı.

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Kalamış'ta bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarların Divan toplantısının yapıldığı tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından bölgede barikatlar yerleştirilirken, bir araya gelen vatandaşların bu barikatın arkasına geçmesine müsaade edilmedi. Taraftarlar bulundukları yerden çeşitli pankart ve dövizler açarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

‘SERİ ŞEKİLDE ARTIK GİDİNİZ’

Fenerbahçeli bir grup taraftarın açtığı "Ali Koç istifa" ve "Derbi serilerini bitirdiniz, seri şekilde artık gidiniz" şeklinde pankartlar ise dikkat çekti.

Fenerbahçe’de İstifa Sesleri, 'Seri Şekilde Gidiniz' - Resim : 1

Kaynak: DHA

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