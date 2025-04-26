Fenerbahçe'de Kritik Gün, Ali Koç Konuşacak

Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı yapılıyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30 itibariyle başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yapacak. Öte yandan eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp'in de başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe Kulübü, futbol şubesinde bir kez daha hayal kırıklığı yaşarken, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından başkan adayı olacağını duyuran Hakan Bilal Kutlualp, bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda Kutlualp’in başkan adaylığını resmen açıklamasıbekleniyor.

AZİZ YILDIRIM TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım için Yüksek Divan Kurulu için isminin yazılı olduğu bir koltuk ayrılırken, Yıldırım’ın toplantıya katılmayacağı iddia edildi.

ALİ KOÇ KONUŞACAK

Başkanı Ali Koç'un da toplantıda yapılması planlanan tesisleşme hamlesi ve yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunması öngörülüyor. Bu kapsamda Kenan Evren Lisesi arazisi ile stadyumun büyütülmesi projelerine dair kritik mesajlar verilebilir.

BANKALAR BİRLİĞİ GELİŞMESİ

Başkan Vekili Erol Bilecik'in Bankalar Birliği'nden çıkış konusunda bilgiler vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

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