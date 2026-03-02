Fatma Nur Öğretmen Katledildi, Sendikalar Grev Kararı Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., okulda yaptığı bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik (44) ve bir diğer öğretmen Z.A. (52) ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.’yi yaraladı. Ağır yaralanan Fatma Nur öğretmen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Z.A. ve S.K.’nin durumlarının da ciddi olduğu bildirildi.

GREV KARARI

Saldırı sonrası eğitim sendikaları, eğitimde şiddete tepki göstermek amacıyla yarın (3 Mart Salı) iş bırakma ve grev kararı aldı.

