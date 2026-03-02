Fatma Nur Öğretmen Katledildi, Sendikalar Grev Kararı Aldı

Çekmeköy’de 17 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için eğitim sendikaları yarın iş bırakma kararı aldı.

Fatma Nur Öğretmen Katledildi, Sendikalar Grev Kararı Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., okulda yaptığı bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik (44) ve bir diğer öğretmen Z.A. (52) ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.’yi yaraladı. Ağır yaralanan Fatma Nur öğretmen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Z.A. ve S.K.’nin durumlarının da ciddi olduğu bildirildi.

GREV KARARI

Saldırı sonrası eğitim sendikaları, eğitimde şiddete tepki göstermek amacıyla yarın (3 Mart Salı) iş bırakma ve grev kararı aldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı
Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Kaan Tangöze ve Heves Güzel'in Sonucu Çıktı Kaan Tangöze ve Heves Güzel'in Sonucu Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber 17 Yaşındaki Öğrenci 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı
FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı