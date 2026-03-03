İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! En Az 52 Ölü, 154 Yaralı

Lübnan hükümeti, İsrail’in bombardımanlarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı. 28 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan hükümeti, İsrail’in Güney ve Doğu Lübnan ile başkent Beyrut’un güney banliyölerine düzenlediği saldırılarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 154 kişinin yaralandığını duyurdu.

Daha önce Sağlık Bakanlığı verilerinde ölü sayısı 31, yaralı sayısı 149 olarak açıklanmıştı. Hükümetin afet ve kriz yönetim birimi, saldırılar nedeniyle 28 bin 500’den fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. Yetkililer, hasar tespit ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

