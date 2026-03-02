Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Kaan Tangöze ve Heves Güzel'in Sonucu Çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin ve sosyal medya fenomeni Heves Güzel’in test sonucu pozitif çıktı.

Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Kaan Tangöze ve Heves Güzel'in Sonucu Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 25 Şubat’ta gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan saç, idrar ve kan testlerinde Tangöze’nin esrar (THC) maddesi kullandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Heves Güzel’in de test sonucu belli oldu; örneklerinde kokain maddesine rastlandı.

NE OLMUŞTU?

Aynı soruşturmada fenomenler Simge Barankoğlu, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer de tutuklanmıştı. Kaan Tangöze ile birlikte şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 isim gözaltına alınmıştı. Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklanmıştı. Beş kişi cezaevine gönderilirken, aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Öztürk ve sosyal medya fenomeni Aygül Aydın’ın da bulunduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman solisti Kaan Tangöze, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

