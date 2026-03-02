Ordu'da Eğitime Ara

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu'da Eğitime Ara
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce ilçelerinin tamamında Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Ordu Kar Yağışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Tanju Özcan Hakkında Tutuklama Talebi Tanju Özcan Hakkında Tutuklama Talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Çıkışı: 'İsrail'in Tahrikleriyle Durum Kaosa Sürüklendi' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber 17 Yaşındaki Öğrenci 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı
FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı