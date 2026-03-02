FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan gözaltına alındı. Sakınan, evindeki gizli bölmede yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki gizli bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

