Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i Yerden Yere Vurdular

Türkiye son günlerde artan kadın cinayetleriyle sarsılırken, son 3 günde 7 kadın katledildi. Sur canisi Semih Çelik’in Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i katlederek intihar etmesiyle kadın cinayetlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kadın cinayetleri, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’e de soruldu. Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" ifadelerini kullanırken, eşi Burak Özçivit ise "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" diye konuştu.

Çiftin sözleri kamuoyu tarafından büyük tepki görürken, ikili vatandaşlar tarafından samimiyetsizlikle suçlandı. Evcen ve Özçivit’e gelen bazı tepkiler şöyle oldu:

“Samimiyetsizlik akıyor sözlerden", "Hiçbir şey söyleyememek", "Sıfır samimiyet"