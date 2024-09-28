Hatay'da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından Öldürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.

Hatay'da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından Öldürüldü

Günden gne artan kadın cinayetlerinin sonuncusu Hatay'da meydana geldi. Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde Yusuf K. (34) ile eşi Ayşe K. (34) arasında tartışma yaşandı. Eşine bıçakla saldıran Yusuf K, olay yerinden kaçtı.

Zanlının annesinin ihbarı üzerine ikamete 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin incelemesinde, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Yusuf K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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