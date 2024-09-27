Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını Katleden Erkek Tutuklandı

Malatya'da 24 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Recep Karayiğit ile eşi Nuran Karayiğit (37) arasında avukat görüşmesi sonrasında tartışma çıktı. Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası Recep Karayiğit tabanca ile eşine bir el ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı.

Yaralı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Recep Karayiğit burada polis ekiplerine teslim oldu. Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nuran Karayiğit'in cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Akçadağ ilçesinde defin edilirken, katil zanlısı Recep Karayiğit ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA