Sıcak Demir Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

Hatay’da çelik fabrikasında sıcak demir yüklü tırda yangın çıktı.

Sıcak Demir Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

Hatay’da çelik fabrikasında sıcak demir yüklü tırda yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Payas İlçesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı’nda bulunan çelik fabrikasının önünde sıcak demir yüklü tırda meydana geldi. Yangının ihbar hattına bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Payas İtfaiye İstasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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