Ankara Barosu Yeni Başkanını Seçiyor

Ankara Barosu’nun dün başlayan 68. Olağan Genel Kurulu’nda bugün seçim gerçekleştiriliyor. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan Olağan Genel Kurulu’nda oy verme işlemleri saat 09.00’da başlarken, 7 grup ve 1 bağımsız aday olmak üzere toplam 8 ismin yarıştığı seçimlerde oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle tamamlanacak.

7 GRUP 1 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞIYOR

23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu’nda Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, yeniden Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterildi. Avukat Bülent Yücetürk 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) grubunun, Hakan Erdem Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun, Mehmet Zeki Kaplan Ankara Barosu Değişim Grubu’nun, Ebru Dönmez Avukat Hakları Grubu Ankara’nın, Coşkun Özgür Piroğlu Mücadeleci Avukatlar Grubu’nun, Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı olarak listede yerini aldı.

Avukat İbrahim Akın ise bağımsız aday olarak seçime katılan tek isim olacak. 7 grup ve 1 bağımsız başkan adayının katıldığı başkanlık yarışında üyelerden en çok oyu almayı başaran aday yeni baro başkanı olacak.

Kaynak: ANKA