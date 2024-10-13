Sapanca'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sapanca'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu Kırkpınar mevkisinde gece saatlerinde kaza meydana geldi. İstanbul yönüne giden Eslem Harun A. yönetimindeki 34 GKD 197 plakalı otomobil, Hasan Gazi K.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kayan 34 CGD 026 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Kazada sürücü Hasan Gazi K. ile diğer araçtaki Hasan A. ve Aslı A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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