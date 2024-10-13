Kızıyla Oynarken Fark Etti, Doktora Gidince Neye Uğradığını Şaşırdı

Çiğdem Telli 1 yıl önce kızıyla oynarken, kızının dirseğine çarpmasıyla göğsünde bir ağrı yaşadı. Bunun üzerine eliyle yaptığı kontrolde kitle fark eden Telli, doktora gittiğinde meme kanseri olduğunu öğrendi.

Kemoterapiye başlayan Telli, saçlarını kaybetmeye başladığını ve kabullenme sürecinin zorluklarını anlattı. 1 yıl süren tedavi ile kanseri yenen Telli, sağlığına kavuştu.

KIZININ BİR HAREKETİ HAYATINI KURTARDI

Ameliyat ve tedavilerin ardından kanseri yenen Çiğdem Telli de “Kızımla oyun oynarken, kolunun kazara göğsüme çarpması sonucunda bir acı hissettim. Daha sonra göğsümdeki kitleyi fark ettim. Kızım benim kurtarıcım oldu. Onun sayesinde erken teşhis koyarak, tümörü erken fark ettik. Daha sonra hastaneye başvurdum. Doktorlarımız tümörün kanser olduğunu söylediler. Sürecim böyle başladı. 16 kürlük bir kemoterapi gördüm. Bununla birlikte akıllı ilaçlarım başladı.“

“ERKEN TANI SAYESİNDE MEME KANSERİNİ YENDİM”

“Süreç benim için zordu. Hastalıktaki en önemli şey kabullenme aşamasıydı. Hastalığı kabul etmek de benim için zor oldu. Bu konuda en büyük desteği ailem, eşim ve kızım verdi. Onların sayesinde kabul etme sürecini atlattım. Bu süreçte en zor şeylerden biri de ruh sağlığım ve fiziksel değişimlerimdi. En üzücü şeylerden biri saçlarımı kaybetmek oldu. Aldığım ağır kemoterapiler nedeniyle saçlarımı kaybetmiştim. Süreci kabul etmem ile mücadelem başladı. Erken tanı sayesinde bir sene içinde meme kanserini yendim. Artık daha sağlıklı ve daha bilinçliyim” dedi.

Kaynak: DHA