Faruk Sabancı'dan Kadın Cinayetleri İçin Gündem Olan Çıkış: Erkeklerin Güvenliği Konu Değil

DJ ve prodüktör Faruk Sabancı’nın Türkiye’nin gündemine oturan kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kendisine yöneltilen, “Sabancı soy ismini bir kenara bırakarak konuşalım; Faruk olarak kendini güvende hissediyor musun?” sorusuna verdiği yanıt oldukça dikkat çekiciydi.

Bir erkek olarak kendini güvende hissedip hissetmemesinin bir önemi olmadığını dile getiren Sabancı, asıl meselenin Türkiye’deki kadın ve çocukların güvenliğinin olduğunu ifade etti.

Sabancı, İstanbul’da Semih Çelik aldı cani tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetlerini vahşet olarak nitelendirirken, devletin alacağı aksiyonlarla daha güvenli bir toplumda yaşamak istediğini ifade etti.

Faruk Sabancı

“KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL”

Sabancı’nın yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

“Biz erkekler olarak sabaha kadar kendimizi ne denli güvende hissedip hissetmediğimizi tartışalım. Bu tartışmaya açık bir konu. Tartışmaya açık olmayan bir konu var. O da kadınlarımız ve çocuklarımızın güvende olmadığı.

Dolayısıyla da kadınların ve çocukların güvende olmadığı bir toplumda erkeklerin kendini ne denli güvende hissedip hissetmediği bir konu değil artık.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil

“TOPLUMDAN UZAKLAŞTIRILMALARI GEREKİYOR”

Toplu sızmış bu varlıkların rehabilite edileceğine inanmıyorum; buna bir ihtimal vermiyorum. Bu kişilerin erken tespit edilip toplumdan derhal uzaklaştırılması gerekiyor.

Öncelik kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendini güvende hissedeceği bir toplum yaratmak aslında.

Maalesef ülkece büyük bir vahşeti seyrettik, sözün bittiği yerdeyiz. Umarım devletimizin derhal alacağı aksiyonlarla daha güvenli bir toplumda yaşarız."

Faruk Sabancı'nın bu açıklamaları kamuoyunda büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Sabancı'nın değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşarak, destek verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem