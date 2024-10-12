İstanbul'da Bir Skandal Daha! Hamile Kadına Evinin Önünde Taciz: Çığlıkları Sokağı İnletti

İstanbul Esenyurt’ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde sabah saatlerinde Z.F. (37) isimli bir kadın sokak ortasında B.Ç. (29) tarafından tacize uğradı. Şüpheli şahıs, kadının bağırmasının ardından olay yerinden kaçtı. Kadının bağırması üzerine kaçan ve polis tarafından yeri tespit edilerek gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından ise saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.’nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA