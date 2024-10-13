Takla Atan Araçtaki 4 Kişi Yaralandı

Bursa Osmangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

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Takla Atan Araçtaki 4 Kişi Yaralandı

Bursa'da saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Kültürpark Metro İstasyonu yanında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.S. idaresindeki 35 AE 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü O.S., yolcular E.A., E.D. ve T.B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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