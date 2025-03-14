Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Emniyetteki İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul’da DHKP-C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan isimler arasında yer alan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Genç, "Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben, vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşıyım" diye konuştu.

Emniyette verdiği ifadede terör örgütüne maddi destek sağladığı iddialarını reddeden, Genç, örgüte ait olduğu bir bina hakkında yıkım kararını uygulattığı gerekçesiyle ölüm listesine alındığını söyledi. Genç ifadesinin konuya ilişkin bölümünde, “Ben, esnafın bana söylemiş olduğu bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü’ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana, örgüt tarafından evimin gözetlendiğini, bu sebeple de ikametim çevresinde emniyet tedbiri alınacağını söyledi. Bu olaylardan sonra da İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi ve 1 adet taşıma ruhsatlı silahıma ek olarak 1 adet ruhsat daha verilerek toplamda 2 adet taşıma ruhsatlı silahım oldu.

Örgüt tarafından belediyemize kesilmiş olduğu beyan edilen 500.000 TL sözde para cezasının, örgütün bu yıkım sebebiyle olduğu yönünde duyum almıştım. Yine bu sözde para cezası kesilmesi hususlarını Emniyet görevlilerine ileterek kendilerinden de böyle bir hususun olup olmadığını teyit ettirdim. İlçe Emniyet Müdürü de bana, zaten devlet korumasında olduğumu ve herhangi bir kimseden korkmamam gerektiğini söyledi" söyledi.

'HERHANGİ BİR BİLGİM YOK'

Yunus Güzel ve Hasan Öztürk isimli şahısları tanıyıp tanımadığı üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Genç, Yunus Güzel isimli şahsı tanımadığını, Hasan Öztürk isimli şahsı da başkanlık yaptığı dönemden tanıdığını söyledi.

Söz konusu şahsın örgütle bağlantısı olup olmadığını belirten Genç, “Yukarıda bahsedilen 25 bin lira ile ilgili de herhangi bir bilgim yoktur” dedi.

Genç, DHKP-C isimli örgütün Armutlu bölgesinde yoğun faaliyet gösterdiğini kaydeden Genç, Gerek ilçe emniyet gerekse istihbarat görevlilerince o bölgede örgüte müzahir bir binanın olduğu tespit edilip, mahkemece yıkım kararı alınmış. İlgili görevliler bana gelerek bu konuyu aktardılar. Ben de gerek bağlı bulunduğum belediyedeki iş makinelerini gerekse İBB’den de temin ederek bu binanın yıkılması ile ilgili hazırlık yaptık. Emniyet güçlerinin belirlemiş olduğu tarihte, İBB araçlarını geri çekti. Bizim belediyemize ait araçlar da emniyet araçları ile birlikte yoğun güvenlik tedbirleri altında mahalleye giderek bahse konu binayı yıktık.

Bundan dolayı da DHKP/C terör örgütü beni hedef durumuna koyarak ölüm listesine aldılar. Bu konuyu o dönemki İlçe Emniyet Müdürü de benimle paylaştı ve gerek konutumda gerekse belediye binasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayarak şahsıma yakın koruma verilmesi hususunda da yardımcı oldu. Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben, vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşıyım" diye konuştu.

Kaynak: DHA