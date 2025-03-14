Şüpheli Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Çıktı
Bursa’da polis ekipleri takip ettikleri şüphelinin aracında uyuşturucu yakaladı. . Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişiyi takip etti.
Takip sırasında şüpheli, aracının önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA