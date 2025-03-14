Rize’de Yangın Paniği

Rize’de 9 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken can kaybı yaşanmadı.

Rize’de Yangın Paniği

Yangın bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Çarşı Mahallesi’ndeki 9 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.

Yangını fark eden çevredekiler yardım için 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Çatıda tadilat yapıldığı esnada çıktığı öğrenilen yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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Kaynak: İHA

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