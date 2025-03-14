Rize’de Yangın Paniği

Yangın bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Çarşı Mahallesi’ndeki 9 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.

Yangını fark eden çevredekiler yardım için 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çatıda tadilat yapıldığı esnada çıktığı öğrenilen yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA