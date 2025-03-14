Bavulunu Alıp Çıktı, 2 Gün Sonra Ormanda Bulundu

Hasancıklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan H.K.'ye ulaşamayan kızı M.A., kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Kartal’da ikamet eden M.A., en son 12 Mart’ta babasıyla görüştüğünü, o günden sonra kendisinden haber alamadığını belirterek durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, H.K.’nin evinden bavulunu alarak çıktığını, kapısını kilitleyip telefonunu evde unuttuğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, yaşlı adamın otobüs kartını kullanmadığı, Kocaeli ve Sakarya’daki hastanelerde herhangi bir giriş kaydının olmadığı belirlendi.

Kayıp adamı bulmak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve iz takip köpekleri seferber oldu. Yoğun arama çalışmaları sonucunda H.K., ormanlık alanda bilinci kısmen kapalı halde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, H.K.’nin neden ormana gittiği ve günlerdir nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu.

Kaynak: İHA