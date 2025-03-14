Cezaevinden İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 31 yaşındaki Nermin Küçükzeybek, boş bir arazide ölü bulundu. Madde kullandığı öne sürülen kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Cezaevinden İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 2859. Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Mahalle sakinleri, arazide hareketsiz yatan bir kadını fark edince durumu bölgede devriye gezmekte olan polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında Nermin Küçükzeybek'in cansız bedeni, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Genç kadının bir süredir madde kullanımı nedeniyle tedavi gördüğü ve Denizli Cezaevi'nden dün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayı haber alarak olay yerine gelen Küçükzeybek’in eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, genç kadının yakınlarını sakinleştirmekte zorlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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