Mezarlıkta Tepki Çeken Görüntüler

Antalya’da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kadının mezarlıkta, mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynayıp kola içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, büyük tepki topladı.

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Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, poz vererek fotoğraf çekmeye başladı.

Mezarlıkta Tepki Çeken Görüntüler - Resim : 1

MEZAR TAŞININ ÜZERİNE OTURUP İSKAMBİL OYNADILAR

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynayan ve kola içen 2 kadın kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yayımladı.

Mezarlıkta Tepki Çeken Görüntüler - Resim : 2

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlıktan dışarı çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Kaynak: DHA

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