Mezarlıkta Tepki Çeken Görüntüler
Antalya’da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kadının mezarlıkta, mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynayıp kola içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, büyük tepki topladı.
Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, poz vererek fotoğraf çekmeye başladı.
MEZAR TAŞININ ÜZERİNE OTURUP İSKAMBİL OYNADILAR
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynayan ve kola içen 2 kadın kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yayımladı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlıktan dışarı çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada büyük tepki topladı.
Kaynak: DHA
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