Mezarlıkta Tepki Çeken Görüntüler

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, poz vererek fotoğraf çekmeye başladı.

MEZAR TAŞININ ÜZERİNE OTURUP İSKAMBİL OYNADILAR

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynayan ve kola içen 2 kadın kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yayımladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlıktan dışarı çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kaynak: DHA