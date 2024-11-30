Tarihi Mezarlık Harabeye Döndü

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesinde tarihi mezarlar bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihi mezarlıktaki kabirler, bakımsızlıktan 1 metre yukarıda kaldı.

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Tarihi Mezarlık Harabeye Döndü

Uzun yıllardır halk arasında "tarihi mezarlık" olarak bilinen alanda, zamanla taşların kaybolduğu, mezarların büyük oranda yok olduğu gözlendi. Mezar taşlarında yer alan yazıtlar ve süslemeler, tarihe ışık tutabilecek önemli bilgiler birer birer kayboldu. Ancak, bakım yapılmaması ve çevresel etkiler sebebiyle mezarlık adeta harabeye döndü. Bakımsızlıktan toprağı çekilen kabirler, yerden 1 metre yükseklikteki taşlarıyla dikkat çekti.

Tarihi Mezarlık Harabeye Döndü - Resim : 1
Bu önemli alanın korunması ve restore edilmesi için bir girişim başlatılması, hem bölgenin tarihine sahip çıkılması hem de kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Tarihi Mezarlık Harabeye Döndü - Resim : 2

Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Tarihi bir caminin yanında böyle bir görüntü olması kötü. Yerli veya yabancı turistler geldiği zaman bizlere de serzenişte bulunuyorlar. Buranın biran önce toparlanıp koruma altına alınması gerekiyor. Bizler buraları böyle görünce, turizmci olarak üzülüyoruz. Kimlerin olduğu da ortaya çıkmalı. İnsanlar buraya geldiğinde buralarda hangi önemli kişileri olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.

Tarihi Mezarlık Harabeye Döndü - Resim : 3

Kaynak: İHA

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