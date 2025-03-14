Eğlence Mekanı Değil Adeta Cephanelik!

Alkollü bir eğlence mekanına yapılan baskında, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler, kaçak içkiler ve çok sayıda mühimmat bulundu. Aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında mekanın sahibi S.C.D. (27) ile birlikte M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, “vahim nitelikte silah bulundurmak” suçundan sorgulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, beş kişi serbest bırakılırken, iş yeri sahibi S.C.D. yeniden gözaltına alındı. Bugün ise S.C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA